STOPCRIMESINPALESTINE: l’appello di oltre 50 firme autorevoli

Oltre cinquanta firme di autorevoli personalità del mondo della cultura, dell’università, della scienza, del giornalismo, della politica, dello spettacolo hanno sottoscritto un Appello alla Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e alla Presidente della Commissione Europea Ursula von Der Leyen affinché vengano messi in atto tutti gli strumenti a disposizione per un immediato cessate il fuoco in Palestina, per la liberazione di tutti gli ostaggi, per il ripristino e

il rispetto incondizionato del diritto internazionale a tutela della pace e della dignità dei popoli.

Lo spirito che anima questa iniziativa è quello di riaffermare le ragioni della politica sulla ferocia delle armi, del primato dei diritti umani sull’uso della forza, della volontà di dialogo sulla cieca contrapposizione.

L’appello #STOPCRIMESINPALESTINE, promosso da Massimo Amato docente alla Bocconi di Milano, Laura Boldrini, parlamentare e già Presidente della Camera dei Deputati, Gianni Giovannetti giornalista, reca la firma tra gli altri di Giorgio Parisi Premio Nobel per la Fisica, Alessandro Barbero storico e scrittore, Dacia Maraini scrittrice, Andrea Orlando parlamentare, Gustavo Zagrebelsky costituzionalista, Rula Jebreal giornalista, Maurizio de Giovanni scrittore, Alba Rohrwacher attrice, Pier Luigi Bersani politico, Viola Ardone scrittrice, Corrado Formigli giornalista, Laura Morante attrice, Gad Lerner giornalista, Fabrizio Gifuni attore, Mimmo Lucano sindaco di Riace e parlamentare europeo, Saverio Costanzo regista,

Riccardo Cucchi giornalista, Cecilia Strada parlamentare europea, Emanuele Crialese regista e molti altri ancora.

Per illustrarvi le ragioni dell’Appello e presentarvi i suoi firmatari, vi invitiamo alla

Conferenza Stampa di presentazione di

#STOPCRIMESINPALESTINE

Giovedì 26 Settembre 2024

Ore 11,30

Sala “Walter Tobagi” della Federazione Nazionale della Stampa

Via delle Botteghe Oscure, 54 – Roma