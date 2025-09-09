È morto lo scrittore Stefano Benni: l’autore di “Bar Sport” aveva 78 anni

È morto all’età di 78 anni lo scrittore Stefano Benni. Autore, giornalista e drammaturgo, Benni, come riporta La Repubblica, è deceduto in seguito a una lunga malattia che negli ultimi tempi gli impediva anche di parlare. Nel corso della sua carriera ha collaborato con L’Espresso, Panorama, Linus, Repubblica e il Manifesto e dado vita a volumi di successo quali Bar Sport, La compagnia dei Celestini e Stranalandia. Nato a Bologna nel 1947, lo scrittore, come ricordava sul suo blog, ha trascorso l’infanzia “sulle montagne dell’Appennino, dove fa le prime scoperte letterarie, erotiche e politiche”. Fu durante gli anni dell’università che iniziò a collaborare con alcune riviste mentre, durante il servizio militare, dà vita a Bar Sport, il suo più grande successo letterario.

Da lì in avanti dà vita a un’intensa produzione letteraria con Terra!, Comici spaventati guerrieri, La compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio. Stefano Benni ha anche collaborato con il mondo del teatro e dello spettacolo più in generale. Nel corso della sua carriera, infatti, ha collaborato con Dario Fo e Franca Rame e con attrici come Angela Finocchiaro, contribuendo anche alle battute del comico Beppe Grillo. Nel 2012, inoltre, aveva debuttato come regista teatrale con lo spettacolo tratto da un suo libro, Le Beatrici.