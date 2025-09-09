Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cultura
Cultura

È morto lo scrittore Stefano Benni: l’autore di “Bar Sport” aveva 78 anni

Immagine di copertina
Credit: AGF

Tra i suoi volumi più celebri “La compagnia dei Celestini” e “Stranalandia”

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

È morto all’età di 78 anni lo scrittore Stefano Benni. Autore, giornalista e drammaturgo, Benni, come riporta La Repubblica, è deceduto in seguito a una lunga malattia che negli ultimi tempi gli impediva anche di parlare. Nel corso della sua carriera ha collaborato con L’Espresso, Panorama, Linus, Repubblica e il Manifesto e dado vita a volumi di successo quali Bar Sport, La compagnia dei Celestini e Stranalandia. Nato a Bologna nel 1947, lo scrittore, come ricordava sul suo blog, ha trascorso l’infanzia “sulle montagne dell’Appennino, dove fa le prime scoperte letterarie, erotiche e politiche”. Fu durante gli anni dell’università che iniziò a collaborare con alcune riviste mentre, durante il servizio militare, dà vita a Bar Sport, il suo più grande successo letterario.

Da lì in avanti dà vita a un’intensa produzione letteraria con Terra!, Comici spaventati guerrieri, La compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio. Stefano Benni ha anche collaborato con il mondo del teatro e dello spettacolo più in generale. Nel corso della sua carriera, infatti, ha collaborato con Dario Fo e Franca Rame e con attrici come Angela Finocchiaro, contribuendo anche alle battute del comico Beppe Grillo. Nel 2012, inoltre, aveva debuttato come regista teatrale con lo spettacolo tratto da un suo libro, Le Beatrici.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cultura / Ecco Lean Thinking e Sport Management, il libro di Flavio Alberti
Cultura / Un libro di corsa: Enrico VIII
Cultura / Città “lineari”, foreste “intelligenti” e case sull’acqua: quando il futuro sembra un sogno ma diventa realtà
Ti potrebbe interessare
Cultura / Ecco Lean Thinking e Sport Management, il libro di Flavio Alberti
Cultura / Un libro di corsa: Enrico VIII
Cultura / Città “lineari”, foreste “intelligenti” e case sull’acqua: quando il futuro sembra un sogno ma diventa realtà
Cultura / Come cambieranno le nostre città nel 2050
Cultura / Qui non è Disneyland: le città alla prova dell’overtourism
Cultura / La grande fuga dalle metropoli
Cultura / "Oggi nell'urbanistica pesa l'ingerenza dei privati": colloquio col prof. Scandurra
Cultura / Perché il trasporto pubblico è fondamentale per lo sviluppo di una città
Cultura / Processo alla gentrificazione: da Milano a New York, la crisi delle città per soli ricchi
Cultura / È morto il giurista Vladimiro Zagrebelsky
Ricerca