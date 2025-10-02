Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 10:15
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cultura
Cultura

Giubileo, Caritas e Forum DD presentano un libro sulla forza della Speranza

Immagine di copertina
Credit: Wiki Commons e AGF
di Redazione TPI

Giovedì 9 ottobre alle ore 14.00 presso la Sala Vega nella Sede di Caritas Italiana (via Aurelia 796) a Roma verrà presentato il volume “Le parole del Giubileo”, pubblicato da EDB e realizzato da Caritas Italiana con il Forum Disuguaglianze e Diversità.

L’incontro – “Le parole del Giubileo. Comunicare la speranza” – sarà aperto da don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana. Seguirà un dialogo tra Fabrizio Barca, Co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità e mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, membro di Presidenza di Caritas Italiana, moderato dalla giornalista Stefania Careddu.

Al centro dell’evento il tema della Speranza, vista in una prospettiva laica e in una prospettiva cristiana. Il volume – che rappresenta l’avvio della nuova collana EDB “Abitare il cambiamento”, pensata e realizzata con Caritas Italiana – propone un percorso di riflessione per l’anno giubilare in corso che prende spunto dai segni di speranza indicati nella Bolla di indizione del Giubileo 2025 per approfondire alcune delle sfide cruciali del nostro tempo: povertà, immigrazione, salute, pace, giovani, povertà educativa e carcere.

In un contesto segnato da tensioni sociali, squilibri economici, disuguaglianze crescenti e profonde fratture generazionali, il volume intende offrire una lettura capace di tenere insieme la complessità del presente e la possibilità di un futuro diverso. Attraverso contributi multidisciplinari e testimonianze diverse, si esplorano i meccanismi che alimentano esclusione e disuguaglianze, ma anche i germogli di cambiamento che possono nascere dentro le contraddizioni della storia.

La speranza è il filo conduttore: non come sentimento astratto, ma come forza concreta e incarnata, capace di ispirare percorsi di trasformazione sociale, culturale e politica e di rimettere al centro la dignità della persona e la giustizia sociale.

Gli autori e le autrici, con storie personali diverse, hanno accettato di confrontarsi con i segni di apertura al cambiamento e al futuro. Ciascun contributo tenta di mostrare come la speranza possa diventare principio di rinnovamento culturale e sociale, fermento di un nuovo umanesimo capace di rispondere ai nodi del presente. Il Giubileo, così inteso, diventa occasione per rimettere al centro la persona, rileggere i bisogni della società con sguardo aperto e responsabile, e favorire percorsi di cambiamento che mettano al centro dignità, giustizia e speranza.

Dopo i contributi di apertura di don Marco Pagniello e di mons. Calogero Peri, il volume si articola nei diversi capitoli: “Giovani” di Fabrizio Barca e Carmelo Traina, “La povertà” di Elena Granaglia con la collaborazione di Nunzia De Capite e Giulio Bertoluzza, “Carceri” di Patrizio Gonnella, “La salute e il Servizio sanitario nazionale” di Elena Granaglia e Francesca Moccia, “Immigrazione” di Elena De Filippo, Andrea Morniroli e Katia Scannavini, “Povertà educativa” di Andrea Morniroli e Silvia Vaccaro, “Parole e azioni disarmate e disarmanti” di Marzio Marzorati, Sabina De Luca, Salvatore Fedele e Vittorio Cogliati Dezza.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cultura / Achille Lauro, 40 anni dopo: “La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore”
Cultura / La Capitale si sta rialzando? L’opinione di 8 romani celebri
Cultura / Bologna s’illumina di Jazz
Ti potrebbe interessare
Cultura / Achille Lauro, 40 anni dopo: “La nostra macchina del tempo cinematografica per raccontare la crociera del terrore”
Cultura / La Capitale si sta rialzando? L’opinione di 8 romani celebri
Cultura / Bologna s’illumina di Jazz
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cultura / “It Can Never Be The Same”: TPI pubblica due foto del nuovo libro del Premio Pulitzer Lorenzo Tugnoli
Cultura / Il valore dell’arte
Cultura / È morto lo scrittore Stefano Benni: l’autore di “Bar Sport” aveva 78 anni
Cultura / Ecco Lean Thinking e Sport Management, il libro di Flavio Alberti
Cultura / Un libro di corsa: Enrico VIII
Cultura / Città “lineari”, foreste “intelligenti” e case sull’acqua: quando il futuro sembra un sogno ma diventa realtà
Ricerca