Le migliori università italiane nella classifica internazionale 2020/2021

È stata pubblicata oggi la classifica internazionale del Centre for World University Rankings (Cwur) valida per l’anno accademico 2020-2021, che include le duemila migliori università del mondo. A dominare la lista a livello mondiale è la Harvard University, seguita dal Massachusetts Institute of Technology. Al terzo posto sul podio, interamente statunitense, si piazza la Stanford University.

La classifica delle migliori università Cwur è stilata sulla base di 7 parametri di cui 4 legati alla Research Performance, gli altri criteri considerati sono Quality of Faculty, Quality of Education e Alumni Employment.

Classifica migliori università italiane 2020/2021

Per quanto riguarda le migliori università italiane, la prima qualificata nel ranking Cwur è l’Università degli studi di Roma La Sapienza, che si conferma in testa alla classifica. Rispetto allo scorso anno l’Ateneo ha guadagnato 24 posizioni e si colloca ora in 114esima posizione nel ranking a livello internazionale, compresa tra le Top delle circa 20mila università censite. A livello nazionale, dopo La Sapienza si collocano l’Università di Padova (164esima posizione), l’Università di Milano (179esima posizione) e l’Università di Bologna (182esima posizione).

Tra le altre università italiane che rientrano tra le migliori duemila del mondo ci sono: l’Università di Torino (233esima posizione), l’Università Federico II di Napoli (245), l’Università di Firenze (253), l’Università di Pisa (264), l’Università di Genova (269), l’Università di Pavia (297), l’Università di Roma Tor Vergata (310), il Politecnico di Milano (336). Qui la classifica internazionale CWUR completa per l’anno 2020/2021.

