Ecco Lean Thinking e Sport Management, il libro di Flavio Alberti

E’ disponibile in libreria e su tutti gli store online il libro di Flavio Alberti: Lean Thinking e Sport Management. Un modello concreto, basato sull’esperienza dello Sci Club Druscié Cortina, per migliorare gestione, risorse e performance delle organizzazioni sportive.

Lean Thinking e Sport Management di Flavio Alberti, con una prefazione di Andrea Furlan, è il primo volume che applica i principi del Lean Management – nato in Toyota dall’osservazione diretta dei processi produttivi – in un contesto radicalmente diverso da quello industriale: le associazioni sportive dilettantistiche.

Attraverso il caso studio dello Sci Club Druscié di Cortina, Alberti mostra come strumenti pensati della Lean Production possano generare valore anche in una realtà sportiva no-profit, con effetti tangibili sull’efficienza, la leadership condivisa e la valorizzazione delle risorse.

Il volume propone un approccio all’avanguardia, il Lean Sport Service, tramite esempi concreti e strumenti operativi, restituendo uno sguardo nuovo sulla trasversalità della Lean. Lo sport diventa così un laboratorio di gestione dove ogni risorsa conta e ogni processo può essere migliorato.

«L’obiettivo di questo libro è quello di far crescere le organizzazioni sportive, migliorandone l’efficienza operativa, la qualità del servizio e la sostenibilità economica» spiega Alberti. «Vuole fornire degli strumenti concreti per aumentare il valore aggiunto delle società, ripensando il modo di gestire lo sport, in modo innovativo».

Un testo pionieristico che colma un vuoto nella letteratura manageriale e propone un modello adattabile, replicabile e innovativo per chiunque desideri portare efficienza in campo e fuori.

L’AUTORE

Flavio Alberti è un imprenditore con consolidata esperienza nell’ambito della gestione strategica d’impresa e dell’innovazione organizzativa. La sua attività si è progressivamente orientata verso lo studio e l’applicazione dei principi del pensiero Lean e dell’approccio Agile. Riveste anche il ruolo di presidente e direttore generale dello Sci Club Druscié Cortina, una delle realtà sportive più strutturate e affermate nel panorama nazionale e internazionale dello sci alpino. Nelle ultime stagioni, il sodalizio è stato leader nella classifica nazionale delle società per l’attività giovanile, riuscendo a inserire nelle squadre nazionali diversi atleti e riuscendo a portare Stefano Baruffaldi, unico atleta tesserato per un club e non appartenente a un gruppo sportivo militare, a centrare punti in una gara di Coppa del Mondo. Nello sci alpino paralimpico, lo Sci club Druscié ha fatto crescere Renè De Silvestro, campione del mondo e vice campione olimpico. Appartenente allo Sci club Drusciè è Dominik Zuegg, azzurro di skicross in lizza per partecipare ai prossimi Giochi Olimpici. Oltre che ottenere risultati agonistici di rilievo, sotto la direzione di Alberti il club ha consolidato la propria identità organizzativa, incrementato significativamente la base associativa e conseguito risultati sportivi di rilievo, mantenendo come riferimento centrale una visione educativa, inclusiva e orientata alla crescita integrale dell’atleta.