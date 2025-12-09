Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 09:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cultura
Cultura

“La chiave dei sentimenti”: il nuovo volume di Valentina de Giovanni

Immagine di copertina

Educare alle emozioni attraverso la parola, la narrazione e il dialogo grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei, tra cui Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Barbara Perna, Martin Rua, Maria Rosaria Selo, Serena Venditto, Letizia Vicidomini

di Redazione TPI

Cosa significa oggi educare ai sentimenti? È da questa domanda che nasce La chiave dei sentimenti, il nuovo volume a cura di Valentina de Giovanni, con un importante contributo di Maurizio de Giovanni, pubblicato da Homo Scrivens nella collana Polimeri, prima collana italiana di scrittura collettiva.

Educare alle emozioni attraverso la parola, la narrazione e il dialogo grazie al contributo di ventitré scrittori contemporanei che hanno dato voce alla nostra epoca: amore, solitudine, sogno, giustizia, rispetto, bellezza, ribellione, benessere. Ogni racconto è una “chiave” per comprendere le emozioni umane, un invito a riflettere su come la letteratura possa ancora insegnare a riconoscere, vivere e condividere i sentimenti.

La chiave dei sentimenti è più di un libro: è un laboratorio collettivo in cui la scrittura diventa strumento educativo e sociale grazie all’impegno di ventitré autori: Vincenza Alfano, Sara Bilotti, Brunella Caputo, Raffaele Cars, Rosalia Catapano, Dino Falconio, Francesco Galardo, Armando Guarino, Giuseppina Guida, Antonia La Torre, Giancarlo Marino, Valeria Papini, Barbara Perna, Giancarlo Piacci, Silvana Rinaldi, Martin Rua, Maria Rosaria Selo, Roberto Todisco, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, Licia Vetere, Letizia Vicidomini e Giancarlo Vitagliano.

L’introduzione di Valentina de Giovanni e la copertina d’autore di Francesca Strino aprono un percorso di riflessione che unisce generazioni e linguaggi, facendo dialogare autori, avvocati, studenti e lettori intorno a un obiettivo comune: ritrovare il valore educativo della parola.

Con la sensibilità narrativa di Maurizio de Giovanni e la coralità di ventitré autori, questo progetto trasforma la lettura in un’esperienza di ascolto, cura e consapevolezza. Perché ogni sentimento è una chiave, e ogni parola una porta da aprire.

Il libro contiene inoltre un’intervista a Gian Ettore Gassani, presidente nazionale di AMI – Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani, a cura di Ida Palisi, e tre saggi sull’arte di educare alle emozioni scritti da Anna Copertino, Fabrizio Manuel Sirignano e Stefania Tondo.

A conclusione del volume anche un dizionario emotivo curato dagli studenti dell’I.I.S. “Francesco Saverio Nitti” di Portici, grazie al sostegno della dirigente Immacolata Iadicicco.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Cultura / Un libro di corsa: I taccuini di Norimberga
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cultura / Da Barbero a Zerocalcare, l’appello degli autori: “No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi”
Ti potrebbe interessare
Cultura / Un libro di corsa: I taccuini di Norimberga
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cultura / Da Barbero a Zerocalcare, l’appello degli autori: “No a editore che esalta fascismo a Più libri più liberi”
Cultura / Ecco Chuormo, un presidio reale di cinema e produzione culturale dal basso: “Stiamo creando una filiera alternativa”
Cultura / Un libro di corsa: Nobody’s girl
Cultura / Roma Arte in Nuvola 2025: la quinta edizione convince e sorprende
Cronaca / È l’ora della “Rinascita”: torna la storica rivista che vuole rilanciare il pensiero politico della sinistra
Cultura / Luca Ribuoli ed Eleonora D’Alessandro raccontano a TPI la “fabbrica culturale” dell’Ottobre Alessandrino
Cultura / Brand Journalism: l’era della credibilità nel racconto delle imprese
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ricerca