Annunciata la settima edizione dell’Italian Excellence Gala & Awards che si terrà a Los Angeles

La Italy-America Chamber of Commerce West (IACCW) ha annunciato la settima edizione dell’Italian Excellence Gala & Awards, in programma il 17 novembre 2024 a Los Angeles. Questo evento prestigioso rappresenta il culmine delle attività della IACCW, unendo figure di spicco italiane e americane per premiare i risultati d’eccellenza nei campi del business, della cultura e della comunità.

Quest’anno il Gala celebrerà in modo speciale la Sicilia, mettendo in luce il suo ricco patrimonio culturale e gastronomico attraverso esperienze immersive e sapori autentici. Gli ospiti potranno gustare un menù siciliano creato dalla chef ospite Elena D’Amico, in collaborazione con lo chef Luigi Fineo, e sarà presente una delegazione di aziende enogastronomiche provenienti dalla Sicilia e dal Sud Italia, organizzata in collaborazione con IFFB – Italian Fancy Food Brokers, partner principale del Gala. Tra gli altri sponsor e partner spiccano Lavazza, KPMG, Insurgence, Isaia, ITA Airways, Bindi, Ferrarini, Acqua Panna, S. Pellegrino, Domingo’s Deli e la Italian Heritage Cultural Foundation.

L’Italian Excellence Gala renderà omaggio a diverse personalità e aziende per i loro contributi nei rispettivi settori:

Bob Graziano – Vicepresidente di JPMorgan

Gruppo Lavazza

Dr. Guido Marcucci – City of Hope

Dr. Philomena McAndrew – Cedars-Sinai

Alessandro Campagna – Allenatore della Nazionale Italiana di Pallanuoto

Emanuele Pica – Regista

Urban Theory – Rising Stars in Entertainment

Durante l’evento, inoltre, verranno conferite le certificazioni Ospitalità Italiana – Marchio Q, un riconoscimento per ristoranti, pizzerie e gelaterie che esprimono l’autentica ospitalità italiana, includendo non solo la qualità della cucina, ma anche l’eccellenza del servizio, dell’ambiente e dell’autenticità culturale. Gli esercizi certificati entreranno a far parte di una rete internazionale che promuove l’ospitalità italiana a livello globale.

Il Gala segnerà ufficialmente l’apertura della nona edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, un’iniziativa annuale organizzata insieme alle istituzioni italiane locali, tra cui il Consolato Generale d’Italia, l’Agenzia ICE, l’Istituto Italiano di Cultura e l’ENIT – Ente Nazionale Italiano per il Turismo, con il supporto dell’Accademia della Cucina. Questa serie di eventi metterà in risalto l’eccellenza della cucina e del turismo italiani, offrendo un’esperienza esclusiva del patrimonio culinario e delle destinazioni del Bel Paese.