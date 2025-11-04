Icona app
Cultura

Gruppo Fs: insieme al Museo Egizio di Torino per valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del Paese

Immagine di copertina

Siglato Memorandum of Understanding con Archeolog, Ente Terzo Settore del Gruppo

di Redazione TPI

Promuovere progetti e iniziative di ricerca, divulgazione, formazione e valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, nell’ambito del ritrovamento dei reperti rinvenuti durante i lavori ferroviari e stradali. Nasce con questo obiettivo il Memorandum of Understanding tra la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e Archeolog, Ente del Terzo Settore del Gruppo FS – della quale fanno parte RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero Marche e Umbria – che, in sinergia con le Soprintendenze del Ministero della Cultura, contribuisce al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi reperti archeologici venuti alla luce durante la realizzazione e la manutenzione delle infrastrutture stradali e ferroviarie italiane.

L’accordo è stato siglato dal Direttore del Museo Egizio di Torino, Christian Greco e dalla Presidente dell’Ente del Terzo Settore Archeolog, Ilaria Maggiorotti. I progetti condivisi potranno avvalersi – nelle fasi di selezione, interpretazione e comunicazione dei materiali – della supervisione scientifica e curatoriale del Museo Egizio, che contribuirà con il proprio know-how allo sviluppo di percorsi museali diffusi e micro-musei, di programmi didattici e di contenuti digitali e multimediali. Fondato nel 1824 a Torino, il Museo Egizio è il più antico al mondo dedicato esclusivamente alla civiltà egizia. È riconosciuto a livello internazionale come centro di eccellenza per la ricerca, la conservazione e la divulgazione scientifica nel campo dell’archeologia egizia. La Fondazione promuove un modello museale innovativo, orientato alla valorizzazione inclusiva del patrimonio, alla costruzione di senso civico attraverso la cultura, e alla sperimentazione di strategie educative e narrative partecipative, con un forte radicamento territoriale e una proiezione internazionale.

Archeolog è l’ente nato con lo scopo di contribuire al restauro, alla conservazione e alla valorizzazione dei preziosi reperti archeologici rinvenuti da RFI, Italferr, Anas e Quadrilatero durante un secolo di progettazione, realizzazione e manutenzione degli attuali circa 50 mila chilometri di rete nazionale tra stradale e ferroviaria. La mission di Archeolog è semplificata grazie a un Protocollo d’Intesa rinnovato con il Ministero della Cultura nel 2024 con cui vengono promossi progetti condivisi con le Soprintendenze per garantire tutela e accessibilità ai beni archeologici rinvenuti. Impegno del Gruppo FS e di Archeolog è restituire al Paese un patrimonio culturale inedito, alimentando un dialogo virtuoso tra infrastrutture moderne e valorizzazione delle radici storiche, assicurando al contempo la sostenibilità nella realizzazione di nuove linee ferroviarie e la tutela della ricchezza storica dei territori attraversati.

