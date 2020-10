Giuseppe Cederna a TPI: “Auguri Salvatores per la guarigione dal Covid”

“Auguri Salvatores per la guarigione dal Covid”, ha detto Giuseppe Cederna nell’intervista condotta dal direttore di TPI Giulio Gambino. Un lungo dialogo sulle decisioni del governo in merito alla chiusura dei cinema e dei teatri, una riflessione su come la cultura sia sempre un faro anche nei momenti più bui e un racconto intimo degli ultimi mesi vissuti da Cederna. Nel video il risultato di quattro chiacchiere con l’attore teatrale e cinematografico, scrittore e autore, nella poetica cornice del Cimitero Acattolico di Roma.

Qui l’intervista video completa.

