Il messaggio di Giuseppe Cederna a Franceschini: “Ci vuole più coraggio e creatività”

“Un messaggio per il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini: ci vuole più coraggio e creatività”, queste le parole di Giuseppe Cederna nell’intervista con il direttore di TPI Giulio Gambino. Un dialogo sulle decisioni del governo in merito alla chiusura dei cinema e dei teatri, una riflessione su come la cultura sia sempre un faro anche nei momenti più bui e un racconto intimo degli ultimi mesi vissuti da Cederna. Nel video il risultato di quattro chiacchiere con l’attore teatrale e cinematografico, scrittore e autore, nella poetica cornice del Cimitero Acattolico di Roma.

Qui l’intervista video completa.

