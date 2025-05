Felice Film Festival: la prima edizione dal 28 al 31 maggio a Testaccio

Il collettivo con sede a Testaccio Chuormo presenta la prima edizione del Felice Film Festival, dedicato ai cortometraggi nazionali e internazionali di autori under 35. Quattro giorni di proiezioni, talk e feste da non perdere. Gli eventi si terranno nella sede di Chuormo (piazza di Santa Maria Liberatrice, 36b) e al Cinema Greenwich. Appuntamento in uno dei quartieri storici di Roma dal 28 al 31 maggio 2025. Il Festival prevede un ricco programma con momenti di incontro e scambio, la proiezioni dei corti in concorso e di film fuori concorso, fino alla premiazione del 31 maggio.

“Felice Film Festival è una scatola magica – spiegano gli organizzatori – un angolo di Roma dove il cinema prende vita in tutte le sue forme più sorprendenti. Promosso dal Collettivo Chuormo, questo festival è il rifugio degli audaci, dei sognatori e dei romantici che vogliono raccontare storie nuove, coraggiose, spesso fuori dagli schemi. Un palco per chi non ha paura di rischiare, di sporcarsi le mani con la creatività, di rompere la routine delle solite narrazioni.

Il Felice Film Festival è l’occasione per riscoprire il cinema come esperienza collettiva che sa emozionare, provocare e, perché no, divertire. Ogni film sarà un piccolo grande viaggio, una storia che merita di essere raccontata. Vogliamo dare spazio ai giovani cineasti che hanno qualcosa di nuovo da dire, che non temono la sperimentazione e che, soprattutto, credono ancora nel potere redentore del cinema.

I film selezionati verranno proiettati nel cuore pulsante del quartiere di Testaccio, vicino alla Piramide, in un ambiente che respira creatività e cultura. Chuormo APS, promotore del festival, ospiterà ogni proiezione nella propria sede, in un’atmosfera intima e coinvolgente, invitando gli autori a dialogare direttamente con il pubblico. Sarà l’occasione per un confronto autentico, dove storie e idee si mescolano in un’atmosfera di scambio e ispirazione reciproca. Ogni film diventa così un punto di partenza per nuove visioni, nuove avventure, in un luogo dove la passione per il cinema si fa tangibile e viva, dentro e fuori lo schermo. Oltre alle proiezioni e ai dibatti col pubblico, i giorni del festival saranno arricchiti da incontri, workshop, una serata di premiazione e una festa finale”. Di seguito tutti gli eventi in programma.