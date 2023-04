Emiliano Fittipaldi è il nuovo direttore di “Domani”, il quotidiano edito da Carlo De Benedetti.

“Il Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla Direzione del quotidiano nominando Direttore Emiliano Fittipaldi, già Vice Direttore di Domani. L’Editore e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l’impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l’importante sfida che lo attende”, si legge in una nota.

”L’Editore ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell’ambito del panorama informativo italiano”.

Fittipaldi, nato nel 1974, è stato finora vicedirettore di Domani. Giornalista investigativo, ha lavorato all’Espresso dopo aver lavorato per il «Corriere della Sera» e per «Il Mattino». Per le sue inchieste ha vinto il premio Ischia, il Gaspare Barbiellini Amidei e il Sodalitas. Ha scritto Così ci uccidono (Rizzoli, 2010) e, con Dario Di Vico, Profondo Italia (Rizzoli, 2004). Per Feltrinelli ha pubblicato Avarizia. Le carte che svelano ricchezza, scandali e segreti della chiesa di Francesco (2015); Lussuria (2017); Gli impostori: inchiesta sul potere (2018).