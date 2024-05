Alice Munro, la celebre scrittrice canadese insignita del Premio Nobel per la Letteratura nel 2013, è deceduta all’età di 92 anni. La sua battaglia contro la demenza, protrattasi per circa un decennio, si è conclusa nella quiete di una casa di cura nella sua natia Ontario, dove era nata il 10 luglio 1931.

Il riconoscimento del Premio Nobel nel 2013 coronò una carriera letteraria straordinaria per Munro, acclamata come “maestra del racconto breve contemporaneo”. Tuttavia, poco dopo l’annuncio del premio, dichiarò il suo ritiro dalla scrittura. Non poté recarsi a Stoccolma per ricevere il prestigioso premio dall’Accademia Svedese, poiché la sua salute era già compromessa.

Conosciuta come “la Cechov canadese”, Munro ha segnato il panorama letterario con una produzione basata su forme e temi spesso trascurati dal mainstream.

Solo in età avanzata la sua fama letteraria ha raggiunto il suo apice: le sue storie, caratterizzate da una sobria rappresentazione di persone comuni in ambientazioni canadesi rurali e non drammatiche, hanno fruttato all’autrice una serie di prestigiosi premi letterari. Tra questi, spiccano tre volte il Governor General’s Literary Award, il National Book Critics Circle Award, l’O. Henry Award e il Man Booker International Prize. Il culmine di tali riconoscimenti è stato il conferimento del Nobel per la Letteratura, rendendola la prima scrittrice canadese a ottenere tale onore.