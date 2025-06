Accolto l’Sos del bambino di Banksy: Banca Ifis pagherà il restauro di “The Migrant Child”

“The Migrant Child” di Banksy, apparso nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2019 sulla facciata di un antico palazzo lambito da un canale di Venezia, di Banksy ha subìto ben presto i danni derivati dal moto ondoso e dal dilavamento tipici della città lagunare.

Ma da domani, 17 giugno, completata la fase preliminare dell’intervento, saranno montati i ponteggi per dare il via ai lavori di restauro che andranno di pari passo con quelli sull’intero edificio, Palazzo San Pantalon, che saranno curati dallo studio Zaha Hadid Architects, col supporto di Th&Ma Architettura e degli ingegneri Davide Sabbadin e Alessandro Gasparini. A finanziare l’intervento complessivo e sull’opera di Banksy, approvato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali di Venezia, è Banca Ifis che ha accolto, per volontà del presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, l’appello lanciato dal Ministero dei Beni Culturali.

Il restauro dell’opera di Banksy, una delle due da lui rivendicate sul suolo italiano, sarà curato da Federico Borgogni, già impegnato in passato sulla conservazione di altri progetti di Banksy. La fase di messa in sicurezza dell’opera d’arte durerà circa un mese, dopodiché prenderanno il via i lavori di riqualificazione di Palazzo San Pantalon, edificio documentato già nel 1500. Il bambino naufrago coi piedi immersi nell’acqua della laguna veneziana che chiama aiuto con una torcia di posizione da cui si diffonde una nuvola di fumo fucsia, con il messaggio di cui è portatore ha subito suscitato empatia nelle persone che lo possono vedere al passaggio sul canale, complice anche lo stato di degrado in cui versa il palazzo di tre piani che giace in abbandono da tempo.

Nel disegno di Banca Ifis, una volta terminati i lavori di restauro, il Palazzo ospiterà mostre dedicate soprattutto ai giovani artisti, italiani e internazionali, da realizzare in sinergia con la Biennale di Venezia. Un progetto che si affianca a quello del Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis, nato nel 2023 all’interno dei 22 ettari del giardino di Villa Fürstenberg a Mestre per celebrare i 40 anni dalla fondazione della banca.