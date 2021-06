L’Italia è ormai in buona parte zona bianca, e può quindi limitarsi al rispetto delle misure anti-Covid meno restrittive (distanziamento e mascherina) ma dalla giornata di oggi, martedì 15 giugno, anche le regioni ancora in zona gialla possono godere di qualche libertà in più. Tra le nuove riaperture c’è il via libera ai ricevimenti per i matrimoni, finora vietati ovunque tranne nelle regioni bianche, e adesso possibili con il green pass.

Una nuova apertura riguarda la possibilità di invitare a casa amici o familiari senza più alcun limite numerico. Il numero massimo, fissato col decreto di marzo 2021 prima a quattro, poi a sei persone più figli minori, è scaduto nella giornata di oggi. Sarà quindi possibile organizzare cene e pranzi a casa con un numero superiore di invitati. Restano tuttavia vietate le feste private che comportino assembramenti.

Sempre dalla giornata di oggi in zona gialla riaprono i parchi tematici, che dovranno rispettare un nuovo protocollo: previste le prenotazioni delle attrazioni (online o con le app) e anche quelle del menù per chi vuole mangiare nei ristoranti presenti all’interno dei parchi. Inoltre sulle giostre potranno sedere accanto solo persone appartenenti alla stessa famiglia.

Novità anche per gli sportivi: da oggi in zona gialla sono infatti consentite le docce negli spogliatoi in palestre e piscine. Anche in questo caso, però, ci sono delle regole da rispettare: previsto distanziamento delle postazioni e l’uso del phon personale che è obbligatorio portarsi da casa. Oltre all’obbligo di indossare la mascherina mentre ci si asciuga.