Zelensky a Roma: “Un onore incontrare il Papa, ma il piano di pace sia ucraino”. Meloni: “Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”

“La ringrazio per questa visita”. Lo ha detto oggi papa Francesco accogliendo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “È un grande onore”, ha risposto il presidente ucraino, ricevuto in Vaticano dopo aver incontrato Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. Al pontefice, Zelensky ha donato un’icona della Madonna dipinta sui resti di un giubbotto antiproiettile, mentre Bergoglio ha ricambiato con una piccola scultura che rappresenta un ramoscello d’ulivo, simbolo della pace.

“Per me è stato un onore incontrare Sua Santità, però lui conosce la mia posizione, la guerra è in Ucraina e il piano deve essere ucraino”, ha poi dichiarato il leader ucraino, ospite di una puntata speciale di Porta a Porta su Rai1. “Siamo molto interessati a coinvolgere il Vaticano nella nostra formula per la pace”. “Oggi abbiamo parlato non solo della forma della pace ma anche di punti concreti, a partire dai nostri bambini portati via da Mosca”, ha aggiunto Zelensky, che ha definito Vladimir Putin “un piccolo leader che uccide non solo gli ucraini ma anche la sua gente per difendere la propria poltrona”.

“Quello che gli ucraini lo stanno facendo, lo stanno facendo anche per noi”. Lo ha ribadito Giorgia Meloni al termine del suo incontro con Zelensky, tenuto in una Roma blindata per la prima visita del presidente ucraino dall’inizio della guerra. “Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”, ha detto la presidente del Consiglio durante la conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi dopo l’incontro di 70 minuti con il leader ucraino, che in precedenza aveva anche incontrato Sergio Mattarella.

La #MadonnadiFatima, Madre di Gesù e nostra, ci aiuti a costruire vie di incontro e sentieri di dialogo verso la pace, e ci dia il coraggio di intraprenderli senza indugio. #PreghiamoInsieme — Papa Francesco (@Pontifex_it) May 13, 2023

“In questa guerra l’Italia è stata e rimane dalla parte giusta, dalla parte della verità. Stiamo andando verso la vittoria. Perché vittoria significa anche pace per il nostro Paese. Sono certo che la società italiana condivide pienamente il nostro atteggiamento, la nostra giusta lotta contro la guerra non provocata della Russia”, ha detto Zelensky in una nota diramata dopo la prima visita al Quirinale. Durante i 25 minuti dell’incontro con Mattarella, la presidenza ucraina ha fatto sapere che sono stati affrontati i temi della guerra e “dell’importanza della vittoria dell’Ucraina” oltre “alla questione del rapimento dei bambini ucraini da parte della Russia”. “La pace, per la quale tutti lavoriamo, deve ripristinare la giustizia e il diritto internazionale. Deve essere una pace vera e non una resa”, ha detto il presidente della Repubblica.

Nel corso della visita di Zelensky, un gruppo di hacker russi ha rivendicato su Telegram alcuni attacchi informatici contro siti istituzionali italiani. Secondo quanto scritto dal gruppo, sarebbero stati attaccati i siti del Viminale e quello del Consiglio superiore della magistratura. La prossima tappa del presidente ucraino sarà Berlino, per la prima visita in Germania da quando la Russia ha invaso l’Ucraina.