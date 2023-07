Zaki lascia l’Egitto, Bologna lo attende: “Grazie al governo italiano”

Patrick Zaki lascia l’Egitto e parte in volo verso l’Italia, destinazione Bologna. Questa mattina il ricercatore ha raggiunto l’aeroporto del Cairo per imbarcarsi su un volo Egyptair per Milano Malpensa e ha passato il controllo del passaporto. Con lui la fidanzata Rény Iskander e la sorella Marise. “Sono felice di essere sulla via verso l’Italia. Un grazie a Bologna, un grazie a tutti, un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi tre anni per giungere a questo momento”, ha detto Zaki ai giornalisti.

“Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni, ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto”, ha aggiunto. “Sono veramente emozionato di essere qui”, ha premesso. “Un grazie alla diplomazia italiana in Egitto”, e ha citato l’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni, e il consigliere Marco Cardoni.

“Auguratemi buona fortuna, spero di essere lì in poche ore”, ha aggiunto il ricercatore. A salutarli all’esterno del terminal 3 c’era la madre di Patrick, la signora Hala, visibilmente commossa, e il padre George. Il decollo alle 12.55 italiane con un volo Egyptair per Milano Malpensa da prendere per poi proseguire in auto verso Bologna. Questa sera è atteso un evento all’Università di Bologna.