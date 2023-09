Youtuber scomparso a New York, ritrovato in ospedale il 21enne Cosimo Corrado

È stato ritrovato in un ospedale di New York Cosimo Corrado, lo youtuber salernitano di cui non si avevano notizie da sabato scorso. Il 21enne, noto con lo pseudonimo “Kazuosan”, era stato visto per l’ultima volta nel pomeriggio di sabato scorso. Dopo un appello diffuso anche online, oggi la polizia newyorkese lo ha trovato in ospedale. Sembra che le sue condizioni siano buone ma al momento non si hanno altre notizie sui motivi della scomparsa.

Nelle scorse ore la famiglia aveva diffuso sui social una richiesta di aiuto, lasciando un riferimento telefonico a disposizione di chiunque avesse notizie. “Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia o il numero 3889869780“, riporta il messaggio in lingua italiana ed inglese, accompagnato una foto del ragazzo”. Il messaggio è stato condiviso da migliaia di persone ed anche i salernitani residenti a New York hanno avviato il passaparola.

Oggi i familiari hanno presentato denuncia in questura a Salerno e sono partiti alla volta di New York. Il giovane aveva due cellulari, uno dei quali è stato rinvenuto per strada da un passante. Non ha più fatto rientro al suo albergo, dove ancora si trova la sua valigia intatta.