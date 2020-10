Al via lo Young International Forum: il Ministro Manfredi inaugura un’edizione tutta in digitale

Domani, martedì 6 ottobre 2020, prende il via lo Young International Forum (younginternationalforum. com), evento giunto alla XII edizione spalmato su tre giorni (si chiude l’8 ottobre 2020) nel segno dei giovani. All’inaugurazione sarà presente il ministro dell’università e della ricerca, Gaetano Manfredi. Orientamento, informazioni, opportunità di studio e scambi, colloqui, seminari e workshop per sostenere le scelte formativo-professionali dei ragazzi. Grazie alla piattaforma Natlive e al canale live streaming disponibile, il salone potrà essere seguito in diretta da tutto il Paese. Appuntamento dalle ore 9 alle ore 18.

Studiare conviene

Secondo l’OCSE è in atto una tendenza mondiale che vede un’espansione di richiesta di formazione terziaria. I giovani possono incontrare ostacoli nella transizione scuola- lavoro, ma un livello più alto di istruzione aumenta le loro possibilità di essere assunti ed è correlato con redditi più alti. Nel 2019 nel nostro Paese il tasso di occupazione dei giovani in fascia 25/34 anni, con livello d’istruzione inferiore alla scuola secondaria superiore, è stato pari al 53% contro un 64% dei ragazzi diplomati e il 68% per i laureati. In termini di retribuzione nel 2016 i 25/64enni laureati con un reddito da lavoro a tempo pieno, guadagnavano il 37% in più dei diplomati.

Divari di genere

Si confermano, significative quanto storiche, le differenze di genere e soprattutto territoriali, mostrando la migliore occupazione degli uomini che hanno il 19,2% di probabilità in più di essere occupati rispetto alle donne. I residenti del Nord hanno il 40% di probabilità in più di essere occupati rispetto a quanti risiedono nel Meridione, e un più 63,7% rispetto a quanti hanno studiato al Sud.

Questi ed altri temi saranno al centro del dibattito durante i tre giorni dello Young International Forum. I tanti contenuti dello YIF saranno disponibili attraverso il canale live aperto per tutta la durata del Salone e che vedrà l’intervento di esperti, orientatori, tecnici e manager che avranno il compito di rappresentare ai giovani la realtà che li aspetta fuori dai banchi di scuola e università. Sulla piattaforma dedicata i ragazzi potranno seguire decine di incontri e seminari, potendo inoltre richiedere di intervenire e di aprire dei veri e propri colloqui in videoconferenza.

Diversi gli spazi allo YIF dedicati all’orientamento. L’area tutor: dove docenti e tutor di Italia Education saranno a disposizione in modalità digitale per offrire un primo colloquio orientativo per iniziare a prendere confidenza con la scelta. L’area espositiva: dove Istituzioni, Università, Accademie ed Enti di Formazione saranno presenti nel padiglione apposito per rispondere in diretta alle vostre domande. E poi, il workshop di Orientamento Post Diploma, con le informazioni utili alla scelta dell’Università, per guidarvi verso una scelta autonoma e responsabile, attraverso la consapevolezza del sé, delle proprie risorse e competenze. Per chi invece ha nel mirino l’iscrizione alla Facoltà di Medicina, sarà utilissimo il workshop sulla preparazione del test. Per chi volesse è inoltre disponibile su richiesta il test psico-attitudinale sulla scelta dell’università, con punteggio finale orientativo.

Lavoro

Per chi ha interesse a conoscere meglio il percorso di selezione del personale abbiamo preparato diversi incontri sul CV, la lettera di presentazione e il colloquio di lavoro. Saranno visibili attraverso il canale in live streaming e vedranno la presenza di esperti delle risorse umane e del percorso di selezione. Utili per chi è in fase di ricerca del lavoro, gli incontri sulle soft skills: Le competenze trasversali utili per il mondo del lavoro

Fare impresa

Ai tanti ragazzi che ci continuano a chiedere informazioni su come metter su una startup, abbiamo dedicato l’incontro dal titolo: “Trasforma le tue idee in una Startup”. Il workshop mira a trasferire la cultura del fare impresa, così da trasferire maggiore consapevolezza sul significato del fare impresa. Ai potenziali imprenditori partecipanti sarà messo a disposizione su richiesta un test sull’autoimprenditorialità che esprimerà in punteggio la propria potenzialità nel fare impresa.

Estero

Per chi volesse intraprendere un percorso di studio, di aggiornamento, o di lavoro all’estero, ci saranno diversi seminari fra cui quello della Fulbright Commission, per le borse di studio negli Stati Uniti; quello del DAAD Tedesco per le opportunità di studio in Germania, lo spazio del Centro Italo Tedesco per lo scambio giovanile, lo spazio study in Prague per chi aspira ad un’esperienza nella Repubblica Ceca.

#maipiùneet

Mai più Neet è l’hashtag che abbiamo confermato quest’anno per sensibilizzare la politica, le imprese, la società civile ad impegnarsi affinché i nostri giovani possano trovare uno “spazio” all’interno della nostra società. L’occupazione ovviamente è il tema centrale, ma è ancor più importante in attesa di un lavoro tenere impegnati i nostri ragazzi in attività che li facciano crescere, maturare e soprattutto sentire inclusi in una società che li sappia accompagnare.

“In un momento storico come questo, caratterizzato dalla pandemia, è ancora più difficile leggere gli scenari futuri” ha dichiarato Mariano Berriola, presidente della Fondazione Italia Education, “ma quello che diremo allo YIF è che studiare e aggiornarsi è fondamentale per farsi trovare preparati alle sfide di oggi e a quelli di domani” ha concluso Berriola.

