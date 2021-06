WhatsApp, Facebook e Instagram down: cosa è successo, le ultime notizie

WhatsApp, Facebook e Instagram down. L’allarme è scattato oggi, 11 giugno 2021, intorno alle ore 12,40 quando tanti utenti hanno segnalato problemi con le tre piattaforme. Il sito downdetector, specializzato nel monitoraggio di problemi e guasti legati alla rete, ha evidenziato un’impennata di segnalazioni per WhatsApp e Facebook. A ruota, segue Instagram. Poco dopo il problema – forse legato al server – è rientrato. Notizia in aggiornamento…