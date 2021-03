Aggiornamento ore 19,20 – WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger sono tornate in funzione. Il “blackout” delle app social è durato 45 minuti in tutto il mondo.

Oggi, venerdì 19 marzo 2021, intorno alle 18 diversi utenti segnalano WhatsApp e Instagram down. Gli iscritti ai due social di proprietà di Mark Zuckerberg stanno avendo problemi. Nello specifico su WhatsApp risulta impossibile inviare e ricevere messaggi. Su Instagram non si caricano le stories e il news feed. Gli hashtag #WhatsAppdown e #Instagramdown risultano trend topics su Twitter. Si parla di un malfunzionamento globale per entrambe le app a partire da questo pomeriggio. Non è la prima volta che accade. Si attendono comunicazioni ufficiali dalla società. Qui gli aggiornamenti del sito di monitoraggio Downdetector che segnala malfunzionamenti in tutto il mondo. Altri utenti segnalano anche problemi di invio messaggi su Facebook Messenger.

Instagram down, WhatsApp down e Facebook Messenger: la mappa