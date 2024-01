Fumo su volo Roma-Boston, atterraggio d’emergenza in Irlanda: “C’era puzza di bruciato”

“A bordo si è iniziato a sentire un odore acre come di cavi elettrici bruciati e l’equipaggio ha cominciato a preoccuparsi”. Un volo Delta Airlines, diretto da Roma a Boston, è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Irlanda dopo la rilevazione di fumo in cabina.

L’Airbus 330/900 è atterrato all’aeroporto di Shannon alle 11.49 di ieri mattina ed è stato accolto dai servizi di emergenza e dal personale aeroportuale. A bordo dell’aereo, partito da Roma alle 9.23, erano presenti 294 passeggeri.

Al momento in cui è stata dichiarata l’emergenza, il volo DL-113si trovava a circa 230 chilometri al largo delle coste irlandesi. “Gli altri passeggeri sembravano preoccupati. Spaventati. Le hostess e gli steward sul volo in particolare non apparivano troppo a loro agio”, ha dichiarato uno dei passeggeri a La Repubblica.