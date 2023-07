Volo da Francoforte a Catania dirottato a Malta: il pilota non ci sta e traccia una rotta a forma di pene

Un messaggio chiaro e inequivocabile. È quello che il pilota di un volo Lufthansa ha voluto mandare venerdì scorso, dopo aver mancato per due volte l’atterraggio all’aeroporto di Catania. Il pilota del volo LH306, partito da Francoforte il 28 luglio alle 13.45, ha quindi ricevuto l’ordine di atterrare su Malta.

Come mostra la rotta registrata su Flightradar24, sito che monitora il traffico aereo internazionale, il pilota ha voluto mandare un messaggio eloquente tracciando nei cieli siciliani un evidente pene. È l’ennesimo volo ad aver subito disagi dopo l’incendio del 16 luglio scorso all’aeroporto di Catania.

La Sac, società che gestisce l’aeroporto catanese, ha spiegato che in questo caso il problema ha riguardato un’allerta per “wind shear”, ossia una variazione repentina variazione del vento. “Anche altri aerei hanno provato ad atterrare una prima volta, non riuscendoci hanno dovuto riattaccare e poi sono riusciti a farlo”, ha detto la società a La Repubblica.