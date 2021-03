Vaccini, l’appello di Vladimir Luxuria: “No vax, no sex, inoculateci tutti” | VIDEO

“Altro che no vax, qui stiamo diventando no sex, un motivo in più per chiedere di accelerare sui vaccini”: è l’appello lanciato da Vladimir Luxuria, la quale ha fornito un motivo in più per cercare di aumentare il più possibile le somministrazioni del siero anti-Covid.

“Vorrei fare un appello a fidarsi dei vaccini – afferma Luxuria in un filmato pubblicato sul suo profilo Facebook – e soprattutto a velocizzare la campagna dei vaccini”.

“Questo sicuramente per diminuire il numero di persone che ricorre alla terapia intensiva, per piangere meno morti e per ritornare alla nostra normalità. A poter fare tutto quello che facevamo prima di questo Coronavirus. Tutto. Compresa anche l’attività sessuale che, se rimasta uguale per congiunti, sposati e fidanzati, per i single e le single è un bel problema”.

“Diciamo che abbiamo un’astinenza – conclude Vladimir Luxuria – che sta rasentando la carestia. Quindi altro che no vax. Qui No vax, no sex. Per cui un motivo in più per chiedere di vaccinarci tutti, incoculateci!”.

Leggi anche: Vaccini, campagna ancora a rilento: questa settimana solo 200mila somministrazioni al giorno

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Covid, 13.846 casi e 386 morti nell'ultimo giorno Roma: funerali con cori fascisti e braccia tese, la testimonianza a TPI Caos Vaccini, Fontana: "Ho chiesto ai vertici di Aria un passo indietro"