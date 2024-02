Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma: “Insufficienza respiratoria”

Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma

Vittorio Cecchi Gori è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per “insufficienza respiratoria”: lo ha fatto sapere Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ex moglie del produttore cinematografico, nel corso di Storie Italiane, il programma in onda su Rai 1.

“Vittorio era entrato lunedì al Gemelli per controlli previsti e legati ad una saturazione bassa, poi ieri ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva, per insufficienza respiratoria” ha dichiarato Perrone.

E ancora: “Ieri pomeriggio c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata, negli ultimi giorni era ancora più appesantito perché gli è stata negata la grazia, il suo cruccio più importante era il fatto di non poter andare a trovare Vittoria a Miami”.

L’ospedale non ha rilasciato dichiarazioni sulle condizioni di salute del produttore cinematografico, ma, secondo alcune indiscrezioni, il quadro clinico sarebbe piuttosto serio.