Vittima di stalking per aver difeso la figlia dai bulli: patrigno condannato a 2 anni e sei mesi

Vittima di stalking per aver difeso la figlia dai bulli: patrigno condannato

Resta al centro dei riflettori l’istituto Maiorana di Bari, salito già agli onori delle cronache quando n genitori prese a pugni un docente per una nota messa alla figlia. Questa volta, l’episodio riguarda i genitori di altre due alunne della scuola pugliese, a seguito di un presunto caso di bullismo in classe.

I fatti risalgono al 2021, quando una mamma per difendere la figlia dai bulla aveva fatto irruzione in classe. In quell’occasione, la donna aggredì una 14enne accusata di bullizzare la figlia. La mamma fu denunciata per aggressione, ma da allora avrebbe iniziato ai ricevere telefonate minatorie da parte del patrigno della studentessa.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe messo in atto una serie di atti persecutori, da richieste estorsive di denaro fino agli appostamenti sotto casa. Per questo, la giudice ha condannato il patrigno a due anni e sei mesi di carcere per stalking e un risarcimento di 5mila euro a testa sia per la mamma sia per la figlia della signora.

“La signora è stata lucida, perché ha registrato le chiamate e documentato gli appostamenti di questa persona e chi ha svolto le indagini ha avuto il merito di ricostruire in maniera precisa gli atti persecutori”, ha spiegato l’avvocato della vittima.