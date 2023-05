Viterbo, ragazzino contatta un centro antiviolenza e fa arrestare il papà: da anni abusava della madre

Una storia di coraggio e maturità nonostante la sofferenza subita arriva da Viterbo, dove un ragazzino ha deciso di denunciare il padre che da anni violentava e picchiava la madre sotto gli occhi dei figli.

Per anni l’uomo avrebbe abusato della moglie, con maltrattamenti e violenze sessuali anche alla presenza dei figli minorenni. Uno dei ragazzini ha chiamato un centro antiviolenza, salvando la mamma. Il padre, 44enne georgiano, è stato arrestato dalla polizia. Secondo l’accusa abusava della moglie da 15 anni.

Sabato scorso uno dei due figli della coppia, vedendo la madre in difficoltà ha trovato il coraggio di chiedere aiuto. Quando la polizia è arrivata, la donna si è confidata e ha detto agli agenti di aver subito per anni da parte del marito violenze ripetute ma di non aver mai trovato il coraggio di denunciarlo. In particolare, l’ultima aggressione sarebbe avvenuta solo pochi giorni prima. La sua colpa? Avere salutato un altro uomo mentre erano insieme.

Ulteriori indagini hanno spinto la procura di Viterbo a emettere nei confronti del marito un ordine di custodia cautelare in carcere. La vittima che durante le indagini era stata ospitata in una casa rifugio per vittime di violenza, è tornata nella sua abitazione con i figli.