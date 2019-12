Esclusivo TPI: sul portale online Virgilio spunta una citazione di Hitler come aforisma del giorno

Virgilio è il più grande motore di ricerca italiano, parte della webagency Italiaonline. Fra i servizi offerti dal portale c’è anche una sezione, denominata Sapere, dedicata al vocabolario, ai sinonimi e contrari, ma anche agli aforismi o alle citazioni. In questa pagina, quotidianamente, vengono riportate una serie di curiosità e informazioni di interesse generale, come la parola o il santo del giorno oppure una citazione, che continuamente cambia per lasciare posto ad un’altra.

Oggi, martedì 10 dicembre, la citazione del personaggio di turno, portava la firma di Adolf Hitler: “O si è cristiano o si è tedesco. Essere tutti e due contemporaneamente è impossibile”. Successivamente la frase è stata rimossa.

Interpellato da TPI, il gruppo Italiaonline precisa che il contenuto è stato inserito da un’agenzia esterna attraverso un algoritmo e che Italiaonline è comunque contraria a tutto ciò che può essere offensivo riguardo alla memoria.

