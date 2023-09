Una 18enne originaria di El Salvador ha denunciato alla polizia di essere stata abusata in strada da uno sconosciuto. Il presunto autore è stato fermato e denunciato dalla polizia in attesa di ulteriori esami. La giovane è stata soccorsa dagli agenti e da un’ambulanza del 118 domenica 10 settembre alle 6.20 di mattina in via Alzaia Naviglio Grande vicino al ponte delle Milizie.

La vittima ha raccontato di essere uscita sabato sera insieme al fratello. Nel corso della notte la ragazza avrebbe avuto una discussione con il giovane, che si è poi allontanato. A quel punto sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che l’avrebbe portata in un’area verde vicino al Naviglio, dove avrebbe poi avuto un rapporto sessuale contro la sua volontà (la ragazza aveva bevuto).

Gli agenti sono riusciti dopo poco ha fermato il presunto aggressore: si tratta di un 18enne egiziano. Gli inquirenti, come stabilito dal pm di turno, hanno identificato e denunciato il ragazzo per violenza sessuale in attesa dell’esito degli esami effettuati dai medici della clinica Mangiagalli dove la giovane è stata ricoverata. Si cercano riscontri anche grazie alle telecamere di zona.