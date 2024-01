Violenta la compagna e le incendia casa: arrestato 42enne a Roma. La donna riesce a scappare prima del rogo

Violenze, pestaggi e minacce ripetute. Una donna di 39 anni è riuscita a far arrestare il proprio compagno dopo mesi di abusi e violenze, culminati con un incendio che le ha distrutto l’appartamento. A raccontare la vicenda è Il Messaggero dopo la denuncia della donna che il 26 gennaio scorso ha raccontato quanto accaduto ai carabinieri, i quali hanno poi arrestato il 42enne. Anche ai militari, ai quali inizialmente ha tentato di nascondere la propria identità, l’uomo ha ribadito le minacce alla 39enne. “Tanto quella la faccio ammazzare da un’altra donna”, ha detto mentre lo portavano in caserma.

La relazione tra i due è durata solo quattro mesi, ma già da novembre erano iniziate le violenze, con aggressioni fisiche, minacce e abusi sessuali. In più occasioni l’uomo si era presentato a casa della vittima, sotto effetto di sostanze stupefacenti, e l’aveva picchiata. Sempre a novembre, dopo l’ennesima violenza, aveva bruciato lo zerbino del condominio, danneggiando la porta d’ingresso del palazzo. Lo scorso 20 gennaio l’aveva aggredita di nuovo e aveva gettato i suoi documenti dalla finestra, incendiandole il divano e il letto. Dopo essersi recata al pronto soccorso, dove aveva ricevuto una prognosi di 30 giorni per un trauma cranico, trauma alla mano destra da ustione di primo grado, trauma alla caviglia destra ed ecchimosi al braccio destro, la donna aveva deciso di denunciare gli abusi. Mentre era in caserma aveva però accusato un malore e non era riuscita a formalizzare la denuncia.

Quando è tornata a dormire nell’appartamento sono ricominciate le violenze e le minacce. Il 26 gennaio è riuscita ad allontanarlo di casa ma lui l’aveva minacciata così: “ti brucerò dentro casa…stasera te la faccio pagare”. La donna spaventata aveva lasciato l’abitazione: poco dopo è stata contattata dalle forze dell’ordine che l’hanno informata dell’incendio che aveva distrutto l’appartamento. Il 42enne, visto anche da alcuni vicini, è stato poi identificato e arrestato dai carabinieri. Ai militari le ultime minacce rivolte alla donna, prima degli interrogatori di fronte al giudice in cui ha negato gli abusi, sostenendo solo di averla colpita con “schiaffi educativi”. Per lui la gip Mara Mattioli ha disposto la custodia cautelare in carcere, alla luce della pericolosità sociale e dei diversi precedenti specifici dell’uomo.