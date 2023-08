Latitante da 11 anni, arrestato a Corfù: fotografato sul balcone per festeggiare lo scudetto del Napoli

Tradito dalla passione per il Napoli dopo una fuga durata 11 anni. Il latitante Vincenzo La Porta è stato trovato e arrestato a Corfù grazie alle immagini pubblicate sui social che lo mostravano festeggiare lo scudetto della squadra partenopea.

Il 60enne, considerato un “colletto bianco” del potente clan Contini, era inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno. Ritenuto il promotore di un’associazione a delinquere dedita da anni alla sistematica evasione fiscale, alla frode fiscale e a truffe in danno di fornitori esteri, deve scontare una pena di 14 anni e 4 mesi di reclusione dopo essere stato condannato in contumacia.

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli in questi anni non si sono mai arresi e hanno aspettato che compisse un passo falso. Attraverso il web patrolling, hanno scandagliato nei social e nei suoi movimenti finanziari, compiendo investigazioni tradizionali e tecniche. Poi l’hanno trovato, a Corfù. I carabinieri lo hanno riconosciuto in una foto scattata davanti un ristorante: cappello da baseball in testa, sciarpa azzurra tra le mani.

Dopo una lunga serie di accertamenti e pedinamenti, svolti con la collaborazione delle forze di polizia greche, i militari lo hanno bloccato in strada, mentre era in sella al suo scooter.