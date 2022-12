Vigilia di Natale 2022: supermercati, negozi aperti o chiusi oggi, 24 dicembre, a Roma

Quali sono i negozi, supermercati e centri commerciali di Roma e del Lazio aperti oggi, sabato 24 dicembre 2022 (Vigilia di Natale) a Roma e i loro orari? In molti se lo stanno chiedendo, magari perché in ritardo con la spesa per il cenone o il pranzo di Natale o per fare qualche regalo. Ve lo diciamo subito: non c’è una regola che vale in tutta Italia. Qualche supermercato o negozio di alimentari potrebbe aprire solo mezza giornata, generalmente al mattino. Di seguito abbiamo raccolto gli orari di apertura e chiusura di alcuni centri commerciali di Roma per la giornata di oggi, 24 dicembre (Vigilia di Natale) ma anche per il resto delle feste.

Centro commerciale Anagnina

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Arca di Capena

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Roma Est

NEGOZI:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 dicembre chiuso;

26 dicembre chiuso;

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 gennaio chiuso;

RISTORAZIONE:

24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

25 dicembre dalle 18.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

26 dicembre dalle 16.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

1 gennaio dalle 18.00 alle 23.00; (apertura facoltativa dalle 14.00; chiusura facoltativa alle 24.00)

Centro Commerciale Porta di Roma

24 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale La Romanina

24 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 Gennaio chiuso;

6 Gennaio dalle 9.00 alle 20.30

Centro Commerciale Latinafiori

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Morbella Che Shopping (Latina)

24 Dicembre 8:00-21:00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre 8:00-21:00;

1 Gennaio chiuso;

Gli Archi (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

1 Gennaio chiuso

La Grange (Frosinone)

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso