Spot anti-Nord, la risposta veneta alla Calabria: “L’Italia è un Paese meraviglioso da Nord a Sud” | VIDEO

Spot anti-Nord della Calabria: in un video veneto arriva la risposta

In un video veneto, realizzato dal complesso termale Abano e Montegrotto e dei Colli Euganei arriva la risposta al criticato spot anti-Nord promosso da alcuni comuni della Calabria, in cui si invitavano le persone a recarsi in vacanza nei comuni della Locride perché “al Nord ci si ammala”. Il filmato, postato sui social delle Thermae Abano Montegrotto, viene presentato con la seguente introduzione: “In queste ore hanno cercato di dipingere il Nord Italia come una zona pericolosa, dove sarebbe più facile ammalarsi. Noi rispondiamo così, senza far polemica (non è nel nostro stile): da Nord a Sud, l’Italia è un Paese meraviglioso che va vissuto e goduto a pieno. Noi alle Thermae Abano Montegrotto lo facciamo tutti i giorni”.

“A una provocazione abbiamo voluto rispondere in maniera costruttiva – ha dichiarato Umberto Carraro, presidente del Consorzio Terme Colli – Da Nord a Sud, l’Italia è un paese meraviglioso che va vissuto e goduto a pieno. Colpi bassi di questo genere non aiutano certamente un comparto che sta soffrendo come mai nella storia”. Carraro ha poi aggiunto: “Natura, benessere, distanziamento sociale, salute e sanità, a differenza di quello che si racconta nel filmato, sono nostri cavalli di battaglia. Da noi si sta bene, esattamente come si sta bene in Calabria”.

