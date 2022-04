Vicenza, non va in scena Cajkovskij: ballerini ucraini si ritirano dopo lo stop di Kiev

Uno spettacolo del “Lago dei Cigni”, in programma stasera in provincia di Vicenza, è stato cancellato dopo che il corpo di ballo ucraino è stato spinto dalle autorità ucraine a non portare in scena il balletto del compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij. Lo ha comunicato ieri il comune di Lonigo, in provincia di Vicenza, affermando che la decisione è dovuta alle recenti atrocità commesse in Ucraina dalle forze russe che hanno invaso il paese un mese e mezzo fa. “A malincuore siamo costretti a comunicare che dopo i gravi fatti occorsi a Bucha, Hostomel e Mariupol il Corpo di Ballo ci ha informati, in data odierna, che la National Opera of Ukraine ed il Ministero della Cultura Ucraini hanno intimato loro di non portare in scena questa sera ‘Il Lago dei Cigni’ con le musica del compositore russo Pëtr Il’ič Čajkovskij”, ha dichiarato il comune, dicendosi “rammaricato di questa decisione”. Al posto del celebre balletto, andrà invece in scena “Giselle”, del compositore francese Adolphe-Charles Adam.

Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la decisione dell’Università Bicocca di Milano di rimandare un corso dedicato all’autore russo Fyodor Dostoevskij, tenuto dallo scrittore Paolo Nori, per “evitare ogni forma dì polemica soprattutto interna in quanto momento dì forte tensione”. Un caso che aveva esposto l’ateneo a forti critiche, prima della retromarcia.