Vicenza, il materasso prende fuoco: 51enne morta nel sonno

Tragedia nel vicentino, dove una donna di 51 anni è morta in un incendio scoppiato nella sua abitazione. Il fatto è avvenuto intorno alle 7 di stamattina a Montecchio Maggiore, in località Alte Ceccato.

A dare l’allarme il marito della donna che ha sentito un forte odore di fumo provenire dalla stanza della moglie. Qui ha trovato il letto in fiamme, mentre la donna era priva di coscienza. Dopo averla presa in braccio, l’ha portato fuori dalla camera e ha chiamato i soccorsi. Al loro arrivo i vigili del fuoco hanno gettato fuori dalla finestra del primo piano il materrasso in lattice, ancora in fiamme.

Per la donna, non c’è stato nulla da fare: il medico ha potuto solo constatarne il decesso. Il personale sanitario ha assistito anche l’uomo, intossicato dal fumo e in forte stato di shock. Ancora da accertare le cause del decesso della donna così come dell’incendio scoppiato nell’abitazione di via Alessandro Volta.