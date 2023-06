Vibo Valentia, travolti mentre spingono l’auto in panne: due morti

Due uomini, Bruno Vavalà di 23 anni e Nicola Callà di 60 anni, sono stati travolti e uccisi mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto nella serata di ieri, 24 giugno 2023. Ad investire le vittime, due camerieri che avevano appena finito di lavorare a un banchetto di nozze, è stata una Bmw che in quel momento stava transitando sul cavalcavia. L’impatto è stato talmente violento, che uno dei due è stato sbalzato giù dal ponte. Ferite anche altre due persone che erano a bordo dell’auto in panne.