Viareggio, bimbo di due mesi ustionato con l’acqua bollente

Paura a Viareggio, dove un bambino di due mesi è rimasto vittima di un grave incidente domestico. Il piccolo stava in compagnia di alcuni familiari nella sua casa di Torre del Lago quando, poco dopo le 21, gli si è parzialmente rovesciata addosso una pentola contenente acqua calda bollente. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la caduta è avvenuta in maniera accidentale.

L’allarme è scattato immediatamente, con l’invio dei sanitari del 118 nell’abitazione di via Galilei. Dopo essere stato stabilizzato il piccolo, rimasto ustionato in modo serio, è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.