Via Crucis 2023 con Papa Francesco, come partecipare: servono i biglietti?

Per partecipare alla Via Crucis 2023 con Papa Francesco bisogna acquistare dei biglietti? Dove? Ve lo diciamo subito: per assistere alla Via Crucis di venerdì 7 aprile al Colosseo non serve nessun biglietto. Si può seguire tutto gratuitamente. Per partecipare agli eventi della Settimana Santa invece è necessario procurarsi i biglietti, del tutto gratuiti, scrivendo alla Prefettura del Vaticano. La vendita dei biglietti per visitare il Colosseo, secondo il sito del Parco Colosseo, sono stati sospesi fino a quando la questura di Roma non diramerà il piano di sicurezza.

Streaming e diretta TV

Abbiamo visto come partecipare alla Via Crucis 2023 con Papa Francesco e se servono dei biglietti, ma dove vedere l’evento in diretta tv e streaming? L’appuntamento per i fedeli del Venerdì Santo avviene anche tramite Rai 1 oltre che su TV2000 in contemporanea. Seguire la Via Crucis da casa è possibile grazie al primo canale di Viale Mazzini che trasmette in chiaro la funzione.

A che ora inizia la funzione? Alle ore 21 la Via Crucis viene trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguire la funzione può quindi sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando così come al tasto 101 di Sky. Chi preferisce TV2000 trova il canale al tasto 28 del digitale terrestre. Non solo tv. Si può seguire la Via Crucis anche via streaming tramite RaiPlay oppure il servizio live di TV2000.

Le 14 stazioni tradizionali rappresentano gli ultimi istanti della vita di Gesù prima della Resurrezione e sono le seguenti: