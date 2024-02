Il vescovo emerito di Chioggia: “Vorrei che Berlinguer fosse aggredita e che le forze dell’ordine si girassero”

“Mi piacerebbe fosse aggredita e che le forze dell’ordine si girassero dall’altra parte”. Un post violento contro la giornalista Bianca Berlinguer, pubblicato non da un hater qualsiasi ma da un ex vescovo. Ad attaccare duramente la conduttrice di “È sempre Cartabianca” è don Adriano Tessarolo, vescovo emerito di Chioggia già noto per le sue uscite sopra le righe. Nel post, subito rimosso, il prelato ha contestato la giornalista per la solidarietà da lei espressa agli studenti vittime delle cariche della polizia durante i cortei pro Palestina di venerdì scorso. Tessarolo si è invece schierato a difesa delle forze dell’ordine sostenendo, secondo quanto riporta l’Ansa, che “i giovani devono stare alle regole”.

“I poliziotti fanno il loro dovere e chi si presenta con violenza va fermato con la forza”, ha poi aggiunto nel post, in cui ha definito Berlinguer “la solita furbastra”. “La ‘Bianca’ si vede chi è”, ha ribadito Tessarolo.