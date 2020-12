A Verduno (Piemonte) l’accensione delle candele di Hanukkah

“Veniamo per bandire l’oscurità”. Oggi, 10 dicembre 2020, alle ore 18 a Verduno (in Piemonte) si terrà la cerimonia di accensione delle candele di Hanukkah con le équipe mediche della delegazione israeliana del Centro Medico Sheba e il Centro Medico Michele e Pietro Ferrero che stanno duramente lottando contro il Covid 19. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook dell’Ambasciata israeliana a Roma.

All’evento virtuale parteciperanno il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’ambasciatore israeliano in Italia Dror Eydar, il direttore generale del centro medico Sheba, il prof. Yitshak Kreiss, il direttore del centro medico Ferrero il prof. Massimo Veglio, il capo della delegazione, il Direttore dell’Israel Center for Disaster Medicine and Humanitarian Response, Sheba Medical Center Prof. Elhanan Bar-On e il Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche d’Italia Noemi Di Segni.

Hanukkah – la festa ebraica celebrata, rappresenta nella tradizione ebraica una transizione dall’oscurità alla luce e una nuova speranza di libertà. Non c’è niente di più appropriato che celebrare questa festa insieme alle équipe mediche che combattono contro Covid-19, alla vigilia delle prime approvazioni del vaccino e dell’inizio della distribuzione mondiale.

