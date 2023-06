Tragedia a Ventimiglia dove un’auto dell’Istituto geografico militare con quattro persone a bordo è precipitata in un burrone: il bilancio è di tre morti e un ferito. È successo nella frazione di Latte, sulle alture della città di confine intorno alle ore 10. All’interno0 della vettura precipitata c’erano quattro uomini, due funzionari dell’Istituto geografico militare e due della guardia di finanza. L’auto ha fatto un volo di oltre 30 metri cappottandosi più volte.

Sul posto, nei pressi del monte Grammondo, è intervenuto il personale sanitario del 118 con l’automedica, i vigili del fuoco con gli elicotteri Grifo e Drago, il soccorso alpino e due ambulanze. La tragedia si è verificata in una zona impervia che ha reso le operazioni di soccorso particolarmente complicate. I due elicotteri hanno fatto la spola dal luogo della tragedia fino all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per trasportare d’urgenza i feriti. Intorno alle 11,30 è arrivata la notizia della morte di due dei quattro occupanti dell’auto. Intorno alle 13 è morto anche il terzo occupante della vettura, pochi minuti dopo essere arrivato al pronto soccorso Santa Corona. Si tratta di un uomo di 36 anni. Il quarto ferito è ricoverato al Santa Corona con un grave trauma cranico.

La strada su cui stavano viaggiando, praticamente al confine con la Francia, in passato è stata più volte teatro di incidenti mortali. I residenti della zona infatti chiedono venga chiusa. Dalle prime informazioni gli uomini erano in quella zona per realizzare la cartografia dell’area utili per revisionare i cippi di confine a ben 1200 metri di altezza.