Venezia, ennesimo femminicidio: 41enne uccisa a coltellate dopo una lite

Uccisa a coltellate dopo una lite. L’ennesimo femminicidio di quest’anno si è consumato la scorsa notte nel veneziano, dove la 41enne Lilia Patranel è stata uccisa dal compagno dopo una lite.

L’ultima in una relazione che Il Gazzettino descrive come “burrascosa”, al punto che la vittima era stata spinta in passato a denunciare il compagno, prima di decidere di ritirare la querela. I due, residenti a Spinea, avrebbero anche un bambino di quattro anni.

Il 35enne avrebbe ucciso la compagna intorno alla mezzanotte, prima di avvertire le autorità intorno alle 5 del mattino. Dopo l’interrogatorio in cui l’uomo, cittadino moldavo come la moglie, si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stato trasportato in carcere.

Nei primi sei mesi di quest’anno sono stati 61 i femminicidi in Italia, in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 (quando erano stati 60) nonostante il calo del 3 percento degli omicidi totali, passati da 149 a 144.