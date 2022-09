Cliente ordina la pizza con la panna, il pizzaiolo ci scrive una bestemmia: licenziato

Mozzarella, brie, petto d’oca e panna: una lista d’ingredienti che più di qualcuno potrebbe considerare inusuale per una pizza. A rendere però indigesto questo piatto offerto da una nota pizzeria del veneziano è stata un’aggiunta finale del pizzaiolo, che proprio con la panna ha disegnato sulla pizza una inequivocabile bestemmia.

Una scelta che ha lasciato sbigottito il cliente e, dopo il clamore suscitato dalla recensione su Tripadvisor, anche il proprietario della pizzeria Ae Do Rode di Caorle.

“Sono rimasto così sconvolto e tutto è successo così in fretta che non sono riuscito a mettere a fuoco una situazione”, si è giustificato Brichese Tito Marco, dopo che il cliente lo aveva accusato, in una recensione da un solo pallino, di aver inizialmente “messo in dubbio” la sua versione dei fatti e di non essersi “degnato neanche di offrire un caffè”.

“Oggi, abbiamo ordinato 2 pizze una mediterranea e io una laguna, la mia era mozzarella, brie, petto d’oca e panna”, recita la recensione pubblicata domenica scorsa, intitolata “La fantasia del pizzaiolo”. “ Sulla mia pizza pero il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere con la panna la frase d** ****o, sì proprio quella”, ha continuato. “Tutto il resto non lo descrivo titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola. Fortunatamente avevo già fatto la foto. Ps: ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non se degnato neanche di offrire un caffè”.

“Tutti noi, titolari e dipendenti abbiamo una vita privata ed ogni uno di noi ha come tutti dei problemi. Bisogna essere forti e cercare di dividere le due cose”, ha spiegato Tito Marco, che ha invitato il cliente a chiamarlo per scusarsi in privato. Il titolare avrebbe anche licenziato il pizzaiolo in questione, secondo quanto riportato dall’Ansa.