Alla fine è stata radiata dall’Ordine dei Medici di Venezia Barbara Balanzoni, la dottoressa nota per le sue idee No Vax. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Twitter, pubblicando anche i nomi dei responsabili che hanno preso la decisione. Secondo l’Ordine, Balanzoni ha assunto “con toni violenti e aggressivi” una posizione di totale rigetto di tutta la gestione della pandemia, conducendo una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso Ordine. La dottoressa, secondo i suoi colleghi, ha “insultato senza ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili”. Balanzoni ha in più occasioni dichiarato di aver curato persone affette dal Covid a casa, senza portare mai prove a sostegno delle sue affermazioni.

Inoltre ha scoraggiato i malati dal recarsi in ospedale e ha dichiarato di aver continuato a lavorare anche dopo la sua sospensione (che risale al gennaio scorso). “Me ne fotto” del provvedimento, ha commentato la dottoressa. Il ministero della Salute “va messo in carcere, interamente”, ha dichiarato ancora la Balanzoni su Twitter. “Si trasforma il ministero in una casa circondariale, perché questo è quello che merita, e poi si vedrà con il processo quello che vien fuori, ma intanto serve la custodia cautelare”. La dottoressa ha inoltre ribadito che continuerà a esercitare abusivamente la professione.