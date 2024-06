Venezia, bimba di 18 mesi ingerisce un tappo di bottiglia e muore

Una bambina di 18 mesi è morta dopo aver ingerito accidentalmente un tappo di bottiglia. La tragedia ha avuto luogo nella serata di venerdì 31 maggio a Lido di Venezia.

La bimba, di nome Elettra, è a casa insieme ai genitori, in località San Niccolò. Poco prima di cena, sta giocherellando con una bottiglia quando ingoia accidentalmente il tappo di plastica.

Il padre e la madre provano a intervenire con le manovre per disostruire le vie respiratorie della piccola, ma senza successo. La famiglia si precipita quindi al vicino Pronto soccorso del Lido.

Qui viene applicato il protocollo d’emergenza con l’immediato trasporto in elicottero all’Ospedale di Padova. Nel frattempo, la bambina ha perso coscienza e i sanitari provano a rianimarla. Per giunta, l’elicottero va in avaria, il che rallenta il trasferimento d’urgenza a Padova.

Mentre si attende l’arrivo di un secondo elicottero, i medici riescono a estrarre il tappo dalla trachea della piccola, che però rimane incosciente. L’elicottero arriva ed Elettra, ormai già in fin di vita, viene trasportata all’Ospedale di Padova, nel reparto di Patologia pediatrica. Sono circa le 23 di venerdì.

Per diverse ore i sanitari fanno il possibile per salvarle la vita, ma nelle prime ore di sabato 1 giugno viene constatato il decesso della piccola.

LEGGI ANCHE: Neonato trovato morto abbandonato sugli scogli, arrestata la nonna: lo ha soffocato