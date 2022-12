Venezia, appare il tir con l’effige di Mussolini: “Vergogna inaccettabile”

Nella giornata di oggi, 13 dicembre 2022, un tir in Canal Grande a Venezia ha attirato l’attenzione e l’indignazione dei passanti. Il camion in questione era tutto nero: dal lato del guidatore l’effigie stilizzata di Mussolini e sulla motrice la scritta “Il Duce”. A riportare la notizia è il Corriere della Sera.

È arrivato in Canal Grande su una chiatta, che ha ormeggiato davanti all’Hotel Bauer per portare via arredi e altri materiali in vista dell’imponente ristrutturazione decisa dalla proprietà. L’austriaca Signa dell’imprenditore Renè Benko, in due anni e mezzo rinnoverà offerta e comfort e nel frattempo lascerà a casa 200 dipendenti, per i quali è stata avviata la procedura di licenziamento.

Oggi pomeriggio si è tenuta la trattativa con Confindustria. Mentre l’avvistamento del tir risale a questa mattina. “No ghe credo” (Non ci cred, ndr), ridono gli autori del video diventato virale.

La giustificazione del Bauer