Il Vaticano ha rifiutato una donazione da 1,5 milioni di euro offerta dal colosso della difesa Leonardo all’ospedale Bambino Gesù di Roma per motivi di opportunità in un periodo di guerre.

L’incidente diplomatico, come riporta Repubblica, è avvenuto prima di Natale ed è cominciato dal mancato preavviso dell’azienda alla Santa Sede prima di effettuare la donazione, destinata all’acquisto di un macchinario per la diagnostica per immagini. Ora la somma destinata in beneficenza è stata dirottata all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

La decisione di donare 1,5 milioni di euro al Bambino Gesù di Roma era stata presa tra ottobre e novembre scorsi, contattando direttamente la dirigenza dell’ospedale. Secondo il quotidiano romano però, l’inosservanza del protocollo non è l’unico motivo del “non possumus”.

La Santa Sede avrebbe infatti voluto evitare di mettere in imbarazzo il Pontefice in un periodo caratterizzato da una serie di guerre sanguinose che Papa Francesco denuncia ogni giorno. L’ex Finmeccanica l’ha presa comunque piuttosto bene, scegliendo semplicemente di dirottare la donazione a un altro nosocomio, facendo però anche trapelare alla stampa che in nessuno dei teatri di guerra in corso, a partire dall’Ucraina al Medio Oriente, non è operativo alcun sistema offensivo prodotto da Leonardo.