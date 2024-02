Studente minorenne accoltella la professoressa mentre entra a scuola

Uno studente di 17 anni ha accoltellato la sua professoressa all’esterno di una scuola a Varese: il minorenne è stato arrestato con con l’accusa di lesioni.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda si è svolta all’esterno dell’istituto professionale Enaip (Ente nazionale Acli istruzione professionale).

Il ragazzo avrebbe accoltellato alla schiena l’insegnante con un’arma portata da casa, un coltello a serramanico. La docente, di 57 anni, è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Circolo di Varese.

La donna è stata ricoverata in codice giallo e non è in pericolo di vita. Sono tre le ferite alla schiena che lo studente le avrebbe procurato.

Sulla vicenda indaga la polizia e la procura, che stanno tentando di ricostruire il movente dietro al gesto del ragazzo.