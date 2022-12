Varese, picchiava e violentava le due fidanzate minorenni: arrestato ragazzo di 20 anni

Oliviero Russo, 20 anni, è stato arrestato in provincia di Varese con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti delle sue due ex fidanzate. Le giovani, una della Bassa Comasca e l’altra dalla province di Varese, hanno trovato il coraggio di denunciarlo, senza sapere nulla l’una dell’altra, meno di aver condiviso lo stesso incubo.

Le violenze sono state perpetuate per ben due anni, prima nei confronti di una poi dell’altra. E se dovessero essere confermate dall’esito del processo, lo vedono responsabile di abusi sessuali, pestaggi, sequestri di persona e molestie.

Secondo quanto hanno ricostruiti i militari della stazione dei carabinieri di Turate, le violenze sono avvenute nel biennio dal 2020 al 2022, in momenti successivi fra di loro, quando entrambe le ragazze erano fidanzate con Oliviero Russo, 20 anni, di Gerenzano, in provincia di Varese, al confine fra Milano e Como.

Una violenza crescente

Le forme di violenza che Russo utilizzava nei confronti delle due ragazze andavano via via crescendo. Entrambe hanno raccontato, ciascuna a insaputa dell’altra, che si partiva dallo schiaffo, per poi arrivare a essere chiuse in camera o peggio segregate in cantina. Fino alla violenza sessuale, costringendole ad avere rapporti anche contro la loro volontà.

Episodi di violenza che sono diventati sempre più frequenti, perfino quotidiani. Fino a quando ciascuna di loro non si è recata dai carabinieri e ha finalmente sporto denuncia. La Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha così potuto chiedere al Giudice per le indagini preliminari la custodia cautelare per Russo. Accusandolo dei reati di violenze sessuali aggravate e continuate, di atti sessuali con minorenne, sequestro di persona e lesioni al volto commesse durante una violenza sessuale.

Il ventenne è anche accusato di stalking. Quando le due ragazze hanno provato a lasciarlo, infatti, lui ha iniziato a seguirle, pedinarle e minacciarle.