Roma, 17enne pedinata e poi violentata da tre ragazzi mentre tornava a casa

Scende dal treno proveniente da Roma alla stazione ferroviaria di Valmontone, poi si dirige a piedi verso casa ma viene fermata da tre ragazzi. La giovane, 17 anni, è stata violentata dai tre e in suo soccorso è arrivato un passante il quale, resosi conto dell’accaduto, ha dato l’allarme mettendo in fuga i tre aggressori. Gli agenti di Colleferro che hanno raccolto la denuncia hanno individuato in breve tempo il trio di aggressori, anche grazie alla descrizione del passante che ha soccorso la 17enne. I responsabili sono un 27enne del posto, un 28enne di origine irachena e un ragazzo di 20 anni di origine marocchina, tre volti già noti alle forze dell’ordine. I tre sono stati arrestati lo scorso sabato e sono chiusi in carcere con accusa di violenza sessuale di gruppo. I fatti risalgono al 16 dicembre scorso. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire cos’è accaduto nel dettaglio.

